Donna investe un ciclista fugge e si nasconde a casa di un parente
È stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart Fortwo grigia che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider afghano di 35 anni in viale Eritrea, all'incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso al ciclista. Intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi, i caschi bianchi hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al veicolo e alla persona che in quel momento si trovava alla guida. Eseguiti tutti gli accertamenti necessari nell'area del sinistro, gli agenti hanno iniziato ad analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sia della zona, sia delle strade limitrofe al luogo dell'incidente, fino a risalire alla targa del mezzo e alla proprietaria, un'italiana di 59 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
