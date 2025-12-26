Donano regali ai bambini dell' ospedale grazie ad un' asta virtuale di quadri | il bel gesto di Samuel Art e del suo socio

Un bel gesto di solidarietà e vicinanza ai bambini dell'ospedale di Pescara da parte di Samuel Art e del suo socio di “Seminiamo Arte”. Nei giorni scorsi, infatti, hanno tenuto un'asta virtuale per 10 quadri e il ricavato è stato utilizzato per acquistare regali da donare ai bambini del reparto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Donano regali ai bambini dell'ospedale grazie ad un'asta virtuale di quadri: il bel gesto di Samuel Art e del suo socio Leggi anche: Il bel gesto dei carabinieri, i militari incontrano i bambini dell’ospedale Infermi e portano un sacco di doni Leggi anche: Rubati addobbi natalizi e i regali per i bambini in difficoltà. Giuliana: «Fate un bel gesto, riportateli» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A Brindisi i poliziotti donano regali di Natale ai bambini in ospedale; Asti, solidarietà in divisa. I carabinieri donano sorrisi (e un televisore) ai bimbi dell’ospedale; I volontari della Onlus «Piccolo Grande Amore» donano sorrisi e giocattoli ai bimbi dell'ospedale di Nocera; E’ Natale: una visita speciale e regali per i piccoli pazienti dell’ospedale Goretti. Natale di solidarietà negli ospedali: Be Kind To dona sorrisi ai bambini ricoverati - Raccolti 880 euro per regali destinati ai reparti pediatrici della Romagna e di Pesaro ... altarimini.it

Torino, supereroi e principesse portano i regali di Natale ai bambini ricoverati - Ormai è una tradizione: all’ospedale Regina Margherita di Torino, anche quest’anno, supereroi e principesse hanno accompagnato Babbo Natale a consegnare i regali ai bambini ricoverati di Torino. torinotoday.it

Elfi e Babbo Natale arrivano in pediatria: quei volontari che hanno portato i regali ai bimbi - Un’iniziativa semplice, ma carica di significato, pensata per regalare un sorriso e spezzare, almeno per qualche istante, la routine del reparto. monzatoday.it

Capaccio, i carabinieri donano regali ai bimbi del centro di accoglienza #Capaccio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.