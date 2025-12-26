Domenica ecologica a Parma | stop ai veicoli più inquinanti il 28 dicembre
Domenica 28 dicembre 2025 a Parma ci sarà la domenica ecologica, con limitazioni al traffico veicolare dalle 8.30 alle 18.30 nell’area compresa entro le tangenziali. La misura rientra nel pacchetto antismog adottato dal Comune, in linea con il nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale.Le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Smog a Frosinone, prorogate le misure emergenziali: stop ai veicoli più inquinanti il 17 e 18 dicembre
Leggi anche: Frosinone, nuova stretta antismog: stop ai veicoli più inquinanti il 10 e 11 dicembre. Ecco tutte le strade interessate
Inquinamento, il 28 dicembre scatta la domenica ecologica; Inquinamento il 28 dicembre scatta la domenica ecologica.
Inquinamento, il 28 dicembre scatta la domenica ecologica - 30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che ... parmatoday.it
DOMENICA ECOLOGICA SENZA CHIUSURE. EVENTI IN TRE QUARTIERI Villaggio del Sole, Santa Bertilla e Maddalene: tre quartieri alla ribalta nella domenica ecologica in programma il 28 dicembre. Che visto anche il momento, una festività in mezzo a - facebook.com facebook
A Parma domenica ecologica il 28 dicembre 2025 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.