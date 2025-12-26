Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi illuminano la vigilia della Tournée dei 4 trampolini ma quale astro brillerà il 6 gennaio?

L’ edizione 2025-26 della Tournée dei 4 Trampolini viene illuminata da un sistema binario di astri. Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi, citati secondo l’ordine della classifica generale. Il ventiseienne sloveno e il ventinovenne giapponese sono stati, rispettivamente, il principale protagonista e il primario antagonista della parte iniziale di stagione. Cinque vittorie e nove podi per la Stella Alpina, due affermazioni e sei top-three per il Sol Levante (il quale, peraltro, non si è mai classificato peggio di settimo). Forse non è un caso che, dopo il proverbiale “giro di vite” deciso dalla Fis in merito ai materiali, la nuova stagione sia nata nel segno dei due saltatori più talentuosi in assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

