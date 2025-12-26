Un rogo alle canne fumarie la sera di ieri, al termine del giorno di Natale, ha mobilitato almeno tre squadre dei vigili del fuoco a Mira, in un gruppo di villette a schiera interessato da un principio d'incendio. Il fuoco è divampato dopo le 21 e l'intervento rapido dell'autobotte e autoscala. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Domato l'incendio alle canne fumarie di abitazioni con il tetto in legno

Leggi anche: Incendio a due canne fumarie a Valgreghentino e Cassago: pompieri in azione

Leggi anche: Come evitare gli incendi alle canne fumarie? I consigli dei pompieri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fano, incendio alla canna fumaria: paura in via Lauro; Due incendi di camini a Laives e a Senale San Felice; Rogo a Fano in un’abitazione, intervengono i vigili ma nessuno rimane coinvolto; Fiamme da una canna fumaria, casa salvata in Sila | FOTO.

Incendio sul tetto di una casa a Polcenigo: fiamme divampate dalla canna fumaria - POLCENIGO (PN) – Un intervento rapido e coordinato ha evitato conseguenze ben più gravi nel pomeriggio di ieri, quando un incendio sviluppatosi all’interno di una canna fumaria ha interessato ... nordest24.it