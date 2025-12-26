Domato l' incendio alle canne fumarie di abitazioni con il tetto in legno
Un rogo alle canne fumarie la sera di ieri, al termine del giorno di Natale, ha mobilitato almeno tre squadre dei vigili del fuoco a Mira, in un gruppo di villette a schiera interessato da un principio d'incendio. Il fuoco è divampato dopo le 21 e l'intervento rapido dell'autobotte e autoscala. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
