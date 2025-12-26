Domani 27 dicembre la magia della città vecchia di Taranto nella Notte Bianca degli Ipogei

Tarantini Time Quotidiano Un evento che ha ormai superato i confini regionali, complice la presenza di turisti italiani e stranieri. È la Notte Bianca degli Ipogei che permetterà di visitare in via straordinaria questi luoghi sotterranei intrisi di fascino. Non una iniziativa sporadica, ma un format di Taranto Grand Tour che rientra in una progettualità più ampia che, in questi anni, ha dato e continua a dare un grande impulso alla città vecchia, ritenuta un patrimonio da tutelare e valorizzare in modo sinergico. Ed è proprio con queste premesse che, sabato 2 7 dicembre dalle ore 19 a mezzanotte, a Taranto sarà possibile visitare sette diversi ipogei, aperti in contemporanea e in via straordinaria proprio per questa occasione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

