Distributore di sigarette danneggiato in via Sicilia | Ricevitoria Puleo aperta e operativa nostra gestione distinta da pasticceria
La titolare della ricevitoria di via Sicilia 37, Annarita Puleo, dopo l’episodio di grave danneggiamento avvenuto alle 0.10 del 23 dicembre scorso, tiene a precisare “che la nostra gestione è completamente distinta e indipendente rispetto a quella della pasticceria Magrì". "L’unico danno grave e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Rincari non solo sulle sigarette: doppia sorpresa da gennaio al distributore di benzina
Leggi anche: La pasticceria aperta da nonno Santi a soli 16 anni che sforna dolci da un secolo
Esplosione in via Sicilia, danneggiato il distributore di sigarette della pasticceria Magrì; Fatta espoldere bomba a Palermo in distributore di sigarette: indagini; Assalto a un bancomat del centro: colpito e danneggiato con un masso; Raid vandalico in un doposcuola di via Tasso, saracinesca danneggiata e vetrina in frantumi: 'Siamo ancora sconvolti'.
Fa esplodere ordigno nel distributore di sigarette di un bar, caccia all’autore - Un ordigno è stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un bar in via Brigata Verona di Palermo. msn.com
Incendio al distributore Q8, ipotesi dolo. Il titolare: «Qualcuno ha visto una figura uscire dal retro poco prima del rogo» - Devastante incendio al distributore Q8 di via Nazionale a Mira, parzialmente danneggiato l'autolavaggio, tra le ipotesi al vaglio anche quella di un atto doloso. ilgazzettino.it
Scassinano il distributore di sigarette, due minori nei guai - Hanno scassinato il distributore automatico di sigarette di una tabaccheria fuggendo con i soldi contenuti all’interno, 400 euro. ilrestodelcarlino.it
Esplode ordigno in un distributore di sigarette, danni al gazebo esterno del bar pasticceria Magrì in via Brigata Verona a Palermo. - facebook.com facebook
È stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un bar in via Brigata Verona x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.