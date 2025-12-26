dismissione dei beni aziendali come comunicarla al fisco secondo la legge

Dismettere i beni aziendali obsoleti è una prassi comune, che serve a eliminare il patrimonio societario che, nel corso del tempo, è diventato vecchio e ha completamente esaurito la propria utilità. Onde evitare la presunzione fiscale di cessione – che scatta nel momento in cui i beni non sono più fisicamente all’interno dell’azienda – è necessario seguire delle procedure precise e ben delineate per la dismissione. È possibile affidarsi a degli operatori specializzati o procedere in totale e completa autonomia. Cosa significa dismettere i beni aziendali. Qualsiasi impresa, nel corso della propria attività, acquista dei beni che vengono utilizzati nel corso di più di un esercizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

