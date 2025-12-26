«Il Natale è cosa seria»: così il vescovo Adriano Cevolotto ha iniziato la sua omelia nel giorno di Natale nella Cattedrale di Piacenza. «Quel bambino che è nato per noi - ha sottolineato - non suscita solo buoni sentimenti e forti emozioni, magari riattivando la nostalgia del passato. Questo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Dio nel Natale si rivela gratuitamente, non è preoccupato dei followers»

