Dio nel Natale si rivela gratuitamente non è preoccupato dei followers
«Il Natale è cosa seria»: così il vescovo Adriano Cevolotto ha iniziato la sua omelia nel giorno di Natale nella Cattedrale di Piacenza. «Quel bambino che è nato per noi - ha sottolineato - non suscita solo buoni sentimenti e forti emozioni, magari riattivando la nostalgia del passato. Questo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Leone XIV preoccupato per un eventuale «Dio digitale»: ecco come lo scontro con la Silicon Valley potrebbe cambiare il nostro futuro
Leggi anche: “Quante persone si potevano aiutare con quella cifra?”: il cane dell’influencer Vaccapower si ammala e i followers le donano oltre 15 mila euro, la rabbia della Caritas
Canto di Natale; Torna l'appuntamento con il presepe vivente di Sant'Elia: cultura, fede e tradizione; 4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 26 al 28 dicembre 2025; Truffa degli abiti usati, la finta beneficenza per rubare dati personali: «Ritiro gratuito e pagamento immediato».
Epic Games Store regala di nuovo una valanga di giochi gratis a Natale: orari, titoli e leak sono attendibili? - Epic Games Store torna a Natale con giochi gratis ogni giorno: orari ufficiali, titoli confermati, Jotunnslayer e leak come Red Dead Redemption 2. icrewplay.com
Epic Games Store, il gioco gratis di Natale è uno straordinario RPG - È disponibile il gioco gratis di Natale per gli utenti di Epic Games Store: stavolta si tratta di uno straordinario RPG, che è possibile scaricare nella sua versione più ricca e completa. msn.com
Questi saranno i giochi gratis di Natale dell’Epic Games Store? - Un leak anticipa i possibili giochi gratis natalizi dell’Epic Games Store, con un titolo al giorno fino a fine dicembre. techprincess.it
"Dio non si rivela nella forza o nella potenza, ma nella debolezza e nella fragilità di un neonato". Auguroni per un Santo Natale a tutti voi dalla confraternita di Sant' Antonio. - facebook.com facebook
Cosa mangiano i piloti della #Ferrari a Natale Lo ha svelato Lewis #Hamilton #F1 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.