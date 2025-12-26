Dio è qui, c’è! Vincenzo Calafiore 26 Dicembre 2025 La “ Magia “ del Natale pian piano se ne sta andando e rimane il vuoto, è un tornare a un’esistenza scialba e triste, fatta di preoccupazioni e di problemi, di duro lavoro per vivere, di malattie. E’ un ritornare tristemente alla realtà. Ma nelle case, nel calore delle case ancora quella magia c’è! C’è come c’è Dio! Certo che Dio c’è .. Se ti fermi a guardare il mare, un tramonto e la luna Dio c’è! Se i fiori nascono dappertutto c’è eccome che c’è! Se i bambini continuano a nascere c’è, Si Dio è qui, c’è. E allora chiedo a te, che non credi a Dio, come fai, e come fai a non credere che Dio è qui, che Dio c’è? Se penso a come faccio a scrivere e allo stesso tempo sognare e regalare il mio sogno . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

