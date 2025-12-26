Dimmi quanti anni hai e ti dirò quando vai in pensione e come accorciare i tempi | novità

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra contiene una novità rilevante per chi smette di lavorare nei prossimi anni: l’incremento dei requisiti di un mese nel 2027 e di altri due nel 2028. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Dimmi quanti anni hai e ti dirò quando vai in pensione (ma c’è un modo per accorciare i tempi): le novità della previdenza - Dopo un lungo e variegato dibattito, la manovra contiene solo una novità molto rilevante per chi smette di lavorare nei prossimi anni: l’incremento dei requisiti di un mese nel 2027 e di altri due nel ... corriere.it

Dimmi quanti anni hai e ti dirò quando vai in pensione (ma c’è un modo per accorciare i tempi): le novità della previdenza - Ricordiamo che la normativa prevede sia un pavimento (se l’attesa di vita scende, i requisiti restano uguali), sia un tetto (non può crescere più di 3 mesi ogni due anni). corriere.it

