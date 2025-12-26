Difesa dei cristiani stabilità in Africa Perché Trump ha bombardato l’IS in Nigeria

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nella sera di Natale di aver ordinato il lancio di raid aerei contro miliziani dello Stato Islamico (IS) nel nord-ovest della Nigeria, definendoli “potenti e letali”. L’operazione, condotta nello Stato di Sokoto, rappresenta il punto di caduta di settimane di pressioni politiche e retoriche della Casa Bianca su Abuja, accusata di non riuscire – o non voler riuscire – a fermare le violenze contro le comunità cristiane. La data scelta è più che simbolica. Narrazioni e interessi. La narrazione adottata da Trump è politicamente chiara. Secondo il presidente, i raid avrebbero colpito miliziani “responsabili dell’uccisione sistematica di cristiani innocenti”. 🔗 Leggi su Formiche.net

