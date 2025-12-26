Difesa dei cristiani stabilità in Africa Perché Trump ha bombardato l’IS in Nigeria
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nella sera di Natale di aver ordinato il lancio di raid aerei contro miliziani dello Stato Islamico (IS) nel nord-ovest della Nigeria, definendoli “potenti e letali”. L’operazione, condotta nello Stato di Sokoto, rappresenta il punto di caduta di settimane di pressioni politiche e retoriche della Casa Bianca su Abuja, accusata di non riuscire – o non voler riuscire – a fermare le violenze contro le comunità cristiane. La data scelta è più che simbolica. Narrazioni e interessi. La narrazione adottata da Trump è politicamente chiara. Secondo il presidente, i raid avrebbero colpito miliziani “responsabili dell’uccisione sistematica di cristiani innocenti”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Lo stato islamico e la (presunta) persecuzione dei cristiani: ecco perché Trump vuole intervenire in Nigeria
Leggi anche: Cosa sta succedendo in Nigeria e perché Trump minaccia un intervento militare «per salvare i cristiani»
Difesa dei cristiani, stabilità in Africa. Perché Trump ha bombardato l’IS in Nigeria - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nella sera di Natale di aver ordinato il lancio di raid aerei contro miliziani dello Stato Islamico (IS) nel nord- formiche.net
Salvatore Minieri Giornalista. . Presepi, croci, valori “cristiani” Intanto tagliano i fondi ai malati di cancro! Guardate questo video e capirete cosa c’è davvero dietro la loro “difesa delle tradizioni”. @inprimopiano - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.