Inter News 24 Difensori Inter, lo scenario in vista della prossima stagione prende forma: le prime mosse di Ausilio per rafforzare la squadra di Chivu. Due certezze e una variabile caratterizzano il futuro della difesa dell’Inter. La prima riguarda Francesco Acerbi, difensore centrale classe 1988: il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato. Una decisione maturata nel tempo e legata sia all’età del giocatore sia alla volontà del club di avviare un processo di ringiovanimento del reparto. La seconda certezza coinvolge Stefan de Vrij, centrale olandese di grande esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Difensori Inter, certezze e incognite, i nomi seguiti per il futuro: Acerbi e De Vrij verso l'addio?

Inter: un difensore del Sassuolo nel mirino - Nella lista dei difensori che l'Inter sta seguendo per gennaio c'è anche Francesco Acerbi. calciomercato.com

Difensori per il Fantacalcio 2025/26, la divisione in fasce: consigli per low cost e top - Queste caratteristiche le hanno i difensori che giocano sulle fasce, preferibilmente a centrocampo, come gli interisti Dumfries, garanzia assoluta, e ... fanpage.it

Inter, quante incognite verso il Mondiale per Club: da valutare Calhanoglu e Bisseck - Archiviata la delusione per la sconfitta contro il PSG e in attesa di chiarimenti sul futuro di Simone Inzaghi, l’Inter si prepara a vivere un finale di stagione ancora intenso. tuttomercatoweb.com

Tra i difensori più forti della storia del calcio italiano, Giuseppe Bergomi non può fare altro che ricoprire una posizione di tutto rispetto. Dopo aver avuto un avvio tipico dei talenti difensivi più precoci, Beppe era riuscito da subito a ritagliarsi il suo posto nell'Inter - facebook.com facebook

C'è stato un incontro negli ultimi giorni tra l'Inter e l'entourage di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk. Costo: 5 milioni di euro con bonus. L'Inter non è sola ma un incontro c'è stato, è iniziata la trattativa per questo ragazzo del 2007. Al momento è un discorso x.com