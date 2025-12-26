Di Marco contro Tua e scatta l' interrogazione | Lo stato del trasporto pubblico penalizza lavoro e aree interne
“Dopo i lavoratori della sanità, ora rischiano di pagare il prezzo più alto anche quelli del trasporto pubblico regionale. Se non si interviene immediatamente, il personale di Tua, l’azienda in house che gestisce la mobilità in Abruzzo, potrebbe vedersi revocato il salario accessorio. È un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
