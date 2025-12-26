Devo dirvi di Nathan Famiglia del bosco l’annuncio del sindaco di Palmoli

Non è stato un Natale come gli altri per la cosiddetta famiglia nel bosco, che anche nel giorno simbolo della riconciliazione e degli affetti ha dovuto fare i conti con limiti, regole e distanze imposte. Il 25 dicembre 2025 Nathan, il padre, ha potuto vedere i suoi figli solo per una finestra di tempo ristretta, dalle 10 alle 12.30, in un incontro autorizzato ma vigilato, che non ha lasciato spazio a quella normalità familiare evocata per settimane come possibile punto di svolta. Terminata la visita, l’uomo ha dovuto allontanarsi, senza poter condividere il pranzo natalizio con i bambini e la moglie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la "scaramanzia" del padre Nathan sulla casa svelata dal sindaco di Palmoli

Leggi anche: “A Natale…”. Famiglia del bosco, l’annuncio del sindaco di Palmoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Famiglia nel bosco ultime notizie, il proprietario della nuova casa: Questa storia è una telenovela; La famiglia nel bosco resta divisa. Ma il giorno di Natale si vedranno per due ore.

Forse il Grinch sta avendo il sopravvento su di me, ma è da un po’ che devo dirvi alcune cose… #tagliatipericani #culturacinofila - facebook.com facebook