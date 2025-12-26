Devastazione nel parco Punta del Serrone | passerella interrotta e visitatori increduli
BRINDISI - Nella serata di ieri, 25 dicembre 2025, un incendio ha carbonizzato circa cinquanta metri di passerella in plastica da riciclo collocata sulla costa Nord di Brindisi, nel parco Punta del Serrone. Coinvolto un tratto della prima passerella posta sul versante dell’ingresso principale del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: A fuoco 50 metri di passerella nel parco Punta del Serrone: si indaga
Leggi anche: Staccionata divelta: auto circolano nel parco costiero di Punta Serrone
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Se siete a Livorno ci vediamo domani, sabato 20 dicembre, per un incontro su GRANDI OPERE E DEVASTAZIONE. Insieme a SAI- SCRIVANIA AUTOGESTITA DI INFORMAZIONE e all3 conpagne dell'assemblea No Ponte presso l'ex Caserma, parleremo di - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.