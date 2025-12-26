Devastazione nel parco Punta del Serrone | passerella interrotta e visitatori increduli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Nella serata di ieri, 25 dicembre 2025, un incendio ha carbonizzato circa cinquanta metri di passerella in plastica da riciclo collocata sulla costa Nord di Brindisi, nel parco Punta del Serrone. Coinvolto un tratto della prima passerella posta sul versante dell’ingresso principale del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

devastazione nel parco punta del serrone passerella interrotta e visitatori increduli

© Brindisireport.it - Devastazione nel parco Punta del Serrone: passerella interrotta e visitatori increduli

Leggi anche: A fuoco 50 metri di passerella nel parco Punta del Serrone: si indaga

Leggi anche: Staccionata divelta: auto circolano nel parco costiero di Punta Serrone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.