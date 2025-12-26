Deterrenza senza vittoria L’equilibrio Nato-Russia nel 2025

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la guerra in Ucraina non appare più come una contesa per la vittoria, ma costituisce l’ambiente strutturale entro cui si ridefinisce la sicurezza europea. Secondo numerosi analisti, il conflitto tende a configurarsi sempre più come un contesto regolativo, entro cui Nato e Russia disciplinano i propri comportamenti strategici. Non si combatte per chiudere la guerra, ma per regolarne i margini: il fine non è prevalere, ma impedire che la controparte possa farlo. Questa trasformazione emerge con chiarezza nei movimenti dei protagonisti. Le capitali occidentali dosano l’assistenza militare a Kyiv entro soglie di rischio calcolate – abbastanza per impedire il collasso ucraino, non abbastanza per innescare uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Formiche.net

deterrenza senza vittoria l8217equilibrio nato russia nel 2025

© Formiche.net - Deterrenza senza vittoria. L’equilibrio Nato-Russia nel 2025

Leggi anche: Armi nucleari, la Nato senza strategia: il vuoto mette a rischio la deterrenza

Leggi anche: Falcon strike 2025, ad Amendola la Nato si addestra al domani della deterrenza

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La MORTALE vittoria strategica dell’Europa sulla Russia con la divisione delle mani

Video La MORTALE vittoria strategica dell’Europa sulla Russia con la divisione delle mani

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.