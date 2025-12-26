Nel video inedito, pare realizzato da Marco Poggi, si riconosce l’amico Andrea Sempio. E' stato girato il 13 marzo 2007 in una scuola chiusa ed era conservato nel computer di Chiara Poggi. Lo ha mostrato sul canale youtube Bugalalla Crime la creator Francesca Bugamelli. Il file è stato aperto il 14 agosto 2007, il giorno deopo il delitto, quando villetta di Garlasco e pc erano sotto sequestro. E' la seconda esclusiva del canale Bugalalla Crime dopo le foto con Sempio nel pomeriggio del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: il raid nella scuola chiusa e la partita a calcetto

Leggi anche: Delitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi”

Leggi anche: Delitto di Garlasco, spunta il possibile movente di Andrea Sempio per uccidere Chiara Poggi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Garlasco, i 5 indizi contro Andrea Sempio nel video sul delitto realizzato con l'intelligenza artificiale; Garlasco, Sempio a cena con la sua squadra di difesa; Delitto Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio: dna trovato è inutilizzabile; Sempio si confessa in tv: Non ho ucciso Chiara e non credo in Dio, ma ho qualcuno che mi ama. Il Natale? Con i miei.

Garlasco, il video di Andrea Sempio che ride con l'avvocato Liborio Cataliotti: "La causa di tutto" - L'avvocato Liborio Cataliotti contro gli insulti ricevuti per il video con Andrea Sempio indagato per Garlasco: "Vergognoso" ... virgilio.it