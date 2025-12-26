Del Piero si racconta | Torino? Al mio arrivo impatto importante Luoghi del cuore? Parecchi ci sono stato 19 anni di fila Difficile trovare parole l’Avvocato Sonia e la famiglia fondamentali

Del Piero si racconta: le parole dell’ex capitano della Juventus, intervistato come ospite di Stanotte a Torino su Rai 1, di Alberto Angela Ospite speciale del programma Stanotte a Torino, in onda su Rai1 e condotto da Alberto Angela, Alessandro Del Piero ha raccontato aneddoti e ricordi legati alla sua lunga esperienza in bianconero e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

