De Rossi netto su Spalletti | Un vero genio mi ha sempre spiegato cosa dovevo fare Poi il commento sulle riunioni dell’attuale tecnico della Juve
De Rossi elogia Spalletti in un’intervista a DAZN. L’allenatore del Genoa ricorda gli anni alla Roma e le riunioni del tecnico della Juve. Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è tornato a parlare del suo legame con Luciano Spalletti in una lunga e appassionata intervista rilasciata a DAZN. L’ex capitano giallorosso, oggi alla guida del Grifone, ha speso parole di profonda ammirazione per l’attuale allenatore della Juventus, definendo il suo approccio al calcio come “geniale”. De Rossi ha sottolineato come la curiosità e il desiderio di apprendere siano stati i motori della sua crescita sotto la guida del tecnico toscano, evidenziando come ogni singola indicazione di Spalletti avesse sempre una logica profonda volta al miglioramento collettivo e individuale del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
