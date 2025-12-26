De Rossi a DAZN | Spalletti è geniale c’è sempre un motivo in quello che chiede Fabregas non è più una sorpresa Chivu…

Inter News 24 De Rossi, il punto sugli allenatori di Serie A da parte dell'allenatore del Genoa: le parole dell'ex centrocampista giallorosso sui suoi colleghi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a DAZN a Massimo Ambrosini, Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo percorso da allenatore, soffermandosi sui tecnici che più lo hanno influenzato, sul lavoro dei colleghi in Serie A e sul rapporto mai davvero chiuso con la Roma. Dalle parole emerge un racconto molto personale, fatto di stima, studio continuo e senso di incompiutezza. SPALLETTI COME RIFERIMENTO – «Spalletti è geniale, c'è sempre un motivo in quello che chiede.

De Rossi: "Italiano quello che fa meglio. Guardiola e De Zerbi come Leonardo e Michelangelo" - Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di DAZN il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato anche degli allenatori avuti in carriera: "Spalletti. tuttomercatoweb.com

De Rossi: “Spalletti geniale, la riunione di Luciano me la mangiavo con gli occhi”. Sulla Roma e Guardiola... - L'attuale allenatore del Genoa ha raccontato il suo addio in giallorosso da giocatore, l'esonero e tanti retroscena con alcuni dirigenti ... tuttosport.com

I retroscena dell'esonero alla Roma raccontati da De Rossi #DAZN x.com

Alcuni momenti dell’intervista di Daniele De Rossi a Dazn. Trovate la versione integrale sul nostro sito. #ASRoma #ForzaRoma #DeRossi - facebook.com facebook

