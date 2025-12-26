Dopo una notte che ha visto passare i colmi di piena attesi, resta forte la pressione sulle arginature: dunque, l’attenzione resta alta. Per questo, la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile, ha avviato subito controlli e monitoraggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - De Pascale: "Proseguiamo con controlli e vigilanza rafforzata"

Leggi anche: Ciclone di Natale, de Pascale: "Argini sotto stress dopo le piene, continuano i controlli"

Leggi anche: Cresce il livello di attenzione a Torino, cosa prevedono le nuove ordinanze di vigilanza rafforzata: le zone coinvolte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fronte comune sulla sicurezza. Ugolini e de Pascale, una voce: "Controlli contro le morti bianche" - Bologna, 5 novembre 2024 – La convergenza, su un tema, c’è: la sicurezza sul lavoro, sulla quale serve uno scatto. ilrestodelcarlino.it

Proseguiamo con un altro grande classico della cucina campana: la Pasta alla Nerano. Oggi Enrica la tramanda a Gaia, per non perdere il sapere dell’incontro tra zucchine, basilico fresco e una crema di formaggio golosissima. E voi, con chi condividerete q - facebook.com facebook