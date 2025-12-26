De Laurentiis attacca tutti | Calcio comandato da signorotti | troppo legati alla poltrona

De Laurentiis. Il messaggio di auguri natalizi di Aurelio De Laurentiis ai tifosi del Napoli, trasmesso da Radio CRC, è diventato ancora una volta un’occasione per affrontare temi ben più ampi del semplice saluto festivo. Il presidente azzurro ha richiamato l’attenzione sull’impatto emotivo e mediatico del calcio, ricordando come eventi recenti abbiano mostrato tutta la forza di questo sport: “ Se penso al bus scoperto e ai numeri che ha fatto la trasmissione in diretta sulla RAI, sono cose che segnano profondamente e danno una dimensione dell’importanza di questo sport “. Da lì, De Laurentiis ha allargato il discorso alla gestione istituzionale del calcio, accusando i vertici di non aver compreso fino in fondo il valore del gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

