David Luiz su Sarri: le parole dell’ex difensore del Chelsea, oggi al Pafos, nel racconto dell’attuale tecnico della Lazio e del suo passato a Londra Nel documentario dedicato al Pafos, in onda sul canale YouTube GianlucaDiMarzioTV, David Luiz, difensore brasiliano con una lunga carriera ai massimi livelli europei, ha ripercorso alcune tappe fondamentali del suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - David Luiz su Sarri: «Allenatore speciale per me. L’Europa League vinta con il Chelsea mi è rimasta impressa per questo motivo! Arrivato con passione a Londra»

Leggi anche: David Luiz ricorda cos’era costretto a fare con Sarri al Chelsea: “Gli parlavo coprendomi la faccia”

Leggi anche: Douglas Luiz Nottingham, l’ex Juve subito protagonista con Dyche: è l’mvp della partita vinta alla prima dal nuovo tecnico degli inglesi contro il Porto in Europa League!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La rivelazione di David Luiz: «Conte mi voleva al Napoli»; David Luiz: «Conte mi voleva a Napoli, mi ha detto che aveva bisogno di un calciatore intenso e folle come me; L’ultima sfida di David Luiz: “Diventerò allenatore. Pafos? Conoscevo i proprietari”; David Luiz: Conte mi voleva al Napoli: sapete perchè non sono andato? Ecco il motivo.

David Luiz rivela alcuni aneddoti del suo rapporto con Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio. Queste le parole dell’ex difensore del Chelsea - David Luiz rivela alcuni aneddoti del suo rapporto con Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio. lazionews24.com