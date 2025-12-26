David Luiz su Sarri | Allenatore speciale per me L’Europa League vinta con il Chelsea mi è rimasta impressa per questo motivo! Arrivato con passione a Londra
David Luiz su Sarri: le parole dell’ex difensore del Chelsea, oggi al Pafos, nel racconto dell’attuale tecnico della Lazio e del suo passato a Londra Nel documentario dedicato al Pafos, in onda sul canale YouTube GianlucaDiMarzioTV, David Luiz, difensore brasiliano con una lunga carriera ai massimi livelli europei, ha ripercorso alcune tappe fondamentali del suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: David Luiz ricorda cos’era costretto a fare con Sarri al Chelsea: “Gli parlavo coprendomi la faccia”
Leggi anche: Douglas Luiz Nottingham, l’ex Juve subito protagonista con Dyche: è l’mvp della partita vinta alla prima dal nuovo tecnico degli inglesi contro il Porto in Europa League!
La rivelazione di David Luiz: «Conte mi voleva al Napoli»; David Luiz: «Conte mi voleva a Napoli, mi ha detto che aveva bisogno di un calciatore intenso e folle come me; L’ultima sfida di David Luiz: “Diventerò allenatore. Pafos? Conoscevo i proprietari”; David Luiz: Conte mi voleva al Napoli: sapete perchè non sono andato? Ecco il motivo.
David Luiz rivela alcuni aneddoti del suo rapporto con Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio. Queste le parole dell’ex difensore del Chelsea - David Luiz rivela alcuni aneddoti del suo rapporto con Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio. lazionews24.com
David Luiz da brividi: "Sarri il più speciale. Con Conte litigavo sempre, ma..." - Nel corso dell'intervista concessa a GianlucaDiMarzioTV, il difensore centrale del Pafos ha raccontato il rapporto vissuto con i due allenatori italiani al Chelsea ... corrieredellosport.it
Lazio, David Luiz: "Sarri speciale. Quando abbiamo vinto l'Europa League..." - Nel documentario sul Pafos, in onda sul canale YouTube "GianlucaDiMarzioTV", David Luiz si è raccontato a 360° parlando anche dell’esperienza vissuta al Chelsea con ... lalaziosiamonoi.it
Gianluca Di Marzio. . David Luiz non ha dubbi: "L'allenatore più speciale Sarri. Quando abbiamo vinto l'Europa League era felice come un bambino: vederlo così mi ha riempito di gioia" Il documentario sul club cipriota, che sta giocando per la prima v - facebook.com facebook
Due caratteri forti, spesso in contrasto, ma con una mentalità vincente. David Luiz avrebbe potuto giocare in Serie A: quest’estate il suo vecchio allenatore, Antonio Conte, lo voleva portare al Napoli. Non se ne fece nulla, però. L’ex Chelsea, infatti, non avendo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.