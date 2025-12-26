Daniela e l’Alzheimer del marito Dall’ira e la solitudine ai giochi con i bambini | il progetto che funziona

Firenze, 26 dicembre 2025 – Daniela era molto provata dalla malattia di suo marito, colpito dall’ Alzheimer a soli 66 anni: scatti d’ira, aggressività verbale e una forte apatia. Non sapeva come comportarsi, come aiutare il marito a mantenere le sue funzioni cognitive e come migliorare la loro qualità di vita. Così si è rivolta alla cooperativa sociale Nomos: Daniela ha seguito un percorso di psicoeducazione di 6 incontri, il marito invece ha iniziato a partecipare al Caffè Alzheimer del territorio, lo spazio promosso dalla cooperativa per persone malate di Alzheimer e per i loro familiari, un luogo protetto in cui possono accedere liberamente trovando ascolto, facendo attività creative ricreative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

