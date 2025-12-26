Dalmat che critica all’Inter | Meno qualità di quanto si creda A lottare…

Dalmat. L’ex nerazzurro Stéphane Dalmat ha analizzato a 360 gradi la prima parte di stagione dell’ Inter in un’intervista concessa a Tribuna.com. Secondo Dalmat, il rendimento della squadra guidata da Cristian Chivu merita un sei pieno: “ Per questa prima parte di stagione ti direi 6 “. L’ex giocatore ha apprezzato la gestione del tecnico, sottolineando la sua crescita partita dopo partita: “ Nonostante sia un allenatore di poca esperienza ha dimostrato di saper fare bene partita dopo partita. Migliorerà ancora. Sta facendo un buon lavoro, ma non straordinario “. Dalmat non ha nascosto alcune criticità, in particolare la difficoltà dell’ Inter a imporsi contro le squadre di vertice: “ Il problema è che, secondo me, l’Inter ha meno qualità di quanto vogliano far credere tutti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

