Dall' eurogol a San Siro ai campetti di Promozione con i ragazzini Ciro Capuano | Studio per fare il dirigente
Dici Ciro Capuano e pensi all’eurogol a San Siro contro il Milan di Allegri: il 18 settembre 2010, con la maglia del Catania, annichiliva la “Scala del calcio” con un sinistro al volo da trenta metri che non lasciò scampo ad Abbiati. Ma ad Agrigento il suo nome evoca un’altra impresa, quella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dall'eurogol a San Siro ai campetti di Promozione con i ragazzini, Ciro Capuano: Studio per fare il dirigente
Dall'eurogol a San Siro ai campetti di Promozione con i ragazzini, Ciro Capuano: "Studio per fare il dirigente" - L'ex terzino campano ha giocato gran parte della carriera in Sicilia, fra Serie A, B e C, con le maglie di Palermo, Catania e Akragas. agrigentonotizie.it
