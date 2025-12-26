Dalla passione alla professione | Erika Rifelli celebra 45 anni di carriera e talenti formati
Ha indossato tutù e scarpette da bambina e quella che era la sua passione più grande è diventata presto la sua professione. Una vita dedicata alla danza quella della cattolichina Erika Rifelli che ha segnato il traguardo di 45 anni di carriera tra spettacoli, successi, premi, concorsi e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Erika Rifelli, 45 anni di danza: attestato di merito dal Comune
