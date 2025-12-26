Dalla A di Adolescence alla S di The Scene le migliori serie tv del 2025
Una selezione, ristretta e arbitraria, delle miglior serie apparse quest’anno. E fin da subito una buona notizia: alcune di loro torneranno con nuovi capitoli. The Pitt (Sky e Now): una delle migliori serie dell’anno, fuori di dubbio. Un “classico” medical drama, vincitore di tutti gli Emmy che contano, ambientato in un pronto soccorso di Pittsburgh. Quindici episodi per le quindi ore di un turno nel reparto di emergenza guidato da Rob (Noah Wyle, ex dottor John Carter in ER. Medici in prima linea). Le vite di medici, tirocinanti e infermieri si mescolano a quelle dei pazienti che necessitano di cure immediate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Il 2025 è stato l'anno di Adolescence, tra le serie tv più cercate su Google
Leggi anche: Le migliori Serie TV del 2025 secondo la redazione NerdPool
Dalla A di Adolescence alla S di The Scene, le migliori serie tv del 2025; Pagelle 2025: le migliori serie tv da vedere (secondo noi).
Adolescence star Erin Doherty says she ignored Stephen Graham's calls when he offered the role - The actress, 33, who starred as Briony Ariston, a child psychologist, in the series, recalled how the actor and writer, 52, battled to get hold of her as she is a bit of a 'technophobe. msn.com
A Surprising 'White Lotus' and 'Adolescence' Crossover Gives Us One of the Greatest Scenes Between Its 2 Stars - Having written over 300 articles in just over a year, Billy regularly covers the biggest TV shows and films releasing while also analysing some of the ... collider.com
Erin Doherty reveals she and Owen Cooper improvised their single-take Adolescence therapist scene - The British actress, 33, said she is 'glad' the young actor, 15, forced her to improvise because she really became her character Briony in that moment. msn.com
Dal confronto alla vendetta: la battaglia per il rispetto in Pose#shorts
ADOLESCENCE - (NETFLIX). Superba. Tanto da indurre la produzione a entrare in trattativa per una seconda stagione. Gli attori che interpretano il padre ed il ragazzino superlativi. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.