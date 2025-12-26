Dal tatami al cuore della città | Caterina Mazzotti porta Riccione sul tetto del judo italiano

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È proprio un anno da incorniciare il 2025 per la promessa italiana del judo Caterina Mazzotti. Riccionese doc, la giovane atleta è fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Campionati italiani assoluti di judo, disputati il 13 dicembre al Palafijlkam di Ostia, evento clou della stagione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

