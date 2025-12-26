Dal tatami al cuore della città | Caterina Mazzotti porta Riccione sul tetto del judo italiano
È proprio un anno da incorniciare il 2025 per la promessa italiana del judo Caterina Mazzotti. Riccionese doc, la giovane atleta è fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Campionati italiani assoluti di judo, disputati il 13 dicembre al Palafijlkam di Ostia, evento clou della stagione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Judo e valori sul tatami: un pomeriggio di sport e festa per i giovani del Kodokan Cesena
Leggi anche: A lezione di judo . La legalità a scuola si impara sul tatami
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Non era mai successo per noi: Kung Fu, Judo e Karate, esami condivisi sullo stesso tatami. Tradizioni diverse, stesso cuore. Condivisione, disciplina, unità. L’unione fa la forza quando diventiamo ponti l’uno per l’altro. Grazie a tutti i Maestri e agli allievi: avete - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.