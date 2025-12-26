Dal Nepal alla Serbia | così la Generazione Z in rivolta sta scuotendo le democrazie del mondo Le potenziali proteste in arrivo nel 2026

La Generazione Z sta trasformando la rabbia e la frustrazione in una pressione politica concreta, dimostrando che la protesta non passa solo per le piazze ma trova nuovi linguaggi e forme di mobilitazione attraverso i social media. Criticata da più parti per essere la generazione del «click» più che della marcia, quella dei TikTok, dei meme e dei post virali, la Gen Z sta invece dimostrando una capacità di organizzazione e influenza rilevante. In Indonesia come in Perù, dal Nepal al Madagascar, i giovani stanno traducendo la propria indignazione in azioni concrete che costringono i governi a confrontarsi con richieste radicali e immediate. 🔗 Leggi su Open.online

