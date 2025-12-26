Venerdì 26 dicembre a Palazzo Farnese visita alla scoperta delle raffigurazioni della Sacra Famiglia e di Gesù BambinoVenerdì 26 dicembre al PalabancaEventi apertura straordinaria della mostra "Piacenza e i suoi cavalli"Venerdì 26 dicembre al teatro del Centro parrocchiale di Cadeo ritorna la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Dal Natale al brindisi di fine anno: tutti gli appuntamenti dell’ultimo weekend di dicembre

Leggi anche: Tutti gli appuntamenti dalla vigilia di Natale all'ultimo weekend del 2025

Leggi anche: Tutti gli appuntamenti da Santo Stefano all'ultimo weekend del 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dal Natale al Capodanno: escursioni, feste e divertimento in Valtrebbia; Cene di Natale e San Silvestro: prezzi a confronto e alcuni consigli per risparmiare; Gli italiani lo fanno meglio: a Natale si brinda con Franciacorta e Alta Langa. Champagne -12%; Cenoni di Natale e Capodanno, previsti rincari tra il 2% e il 5%. I dati.

Natale in provincia di Brindisi: il tempo della comunità, delle luci accese e dei gesti concreti - La provincia di Brindisi vive il Natale 2025 con il suo passo discreto, fatto di giovani e lavoratori che ritornano, piazze che si affollano, voci che si rincor ... brundisium.net