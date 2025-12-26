Dal Natale al brindisi di fine anno | tutti gli appuntamenti dell’ultimo weekend di dicembre

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 dicembre a Palazzo Farnese visita alla scoperta delle raffigurazioni della Sacra Famiglia e di Gesù BambinoVenerdì 26 dicembre al PalabancaEventi apertura straordinaria della mostra "Piacenza e i suoi cavalli"Venerdì 26 dicembre al teatro del Centro parrocchiale di Cadeo ritorna la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

dal natale al brindisi di fine anno tutti gli appuntamenti dell8217ultimo weekend di dicembre

© Ilpiacenza.it - Dal Natale al brindisi di fine anno: tutti gli appuntamenti dell’ultimo weekend di dicembre

Leggi anche: Tutti gli appuntamenti dalla vigilia di Natale all'ultimo weekend del 2025

Leggi anche: Tutti gli appuntamenti da Santo Stefano all'ultimo weekend del 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dal Natale al Capodanno: escursioni, feste e divertimento in Valtrebbia; Cene di Natale e San Silvestro: prezzi a confronto e alcuni consigli per risparmiare; Gli italiani lo fanno meglio: a Natale si brinda con Franciacorta e Alta Langa. Champagne -12%; Cenoni di Natale e Capodanno, previsti rincari tra il 2% e il 5%. I dati.

natale brindisi fine annoNatale in provincia di Brindisi: il tempo della comunità, delle luci accese e dei gesti concreti - La provincia di Brindisi vive il Natale 2025 con il suo passo discreto, fatto di giovani e lavoratori che ritornano, piazze che si affollano, voci che si rincor ... brundisium.net

natale brindisi fine annoUn fine settimana super! Il PD Prima Porta Labaro dedica all’acquisto della nostra Sede il brindisi di Natale - 30 il Circolo Prima Porta Labaro dedica il Concerto natalizio con il coro giovanile Petit Choeur ... lagone.it

natale brindisi fine annoAnconAmbiente: variazioni di apertura dei Centri tra Natale e fine anno - comunica alla cittadinanza che il CentrAmbiente di via del Commercio 27 resterà chiuso nelle giornate del 27, 29, ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.