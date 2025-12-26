Dal Duomo alla Fontana di Trevi | in Brianza arriva la mostra LEGO® di Luca Petraglia

Interi monumenti storici e opere architettoniche, tutte racchiuse in un unico luogo, a Seregno. Sono le fedeli ricostruzioni fatte in Lego da Luca Petraglia, realizzata in collaborazione con Brick Expo.Le sue opere saranno visibili a partire da domani, sabato 27 dicembre, all’interno del museo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monumentini, mostra di opere in mattoncini Lego di Luca Petraglia.

