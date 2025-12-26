Dal 1930 a oggi | la ferramenta di Novara che è diventata impresa storica
"Assolutamente contenti, ma ora aspettiamo i 100!". Lo dice sorridendo e con tanto orgoglio: nei giorni scorsi la ferramenta Bonelli di Novara ha ricevuto dal Comune della città il riconoscimento di impresa storica novarese. Dal 1930 il bisnonno Alessandro Bonelli, il nonno Rosmino, il padre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Dal 1930 a oggi: la ferramenta di Novara riconosciuta impresa storica
Leggi anche: La Vettola perde pezzi. Chiude storica ferramenta a Pisa: “E andiamo in Giamaica”
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Novara ha premiato otto botteghe storiche: “Riferimento prezioso per la comunità”; Otto imprese storiche premiate a Novara durante il mercato di Campagna Amica.
*Oggi, 24 dicembre, siamo APERTI fino alle 13:00!* Alla *Ferramenta Il Paradiso della Brugola* siamo qui per gli ultimi regali, le urgenze dell’ultimo minuto o anche solo per farvi gli auguri di persona! Vi aspettiamo a Solcio di Lesa! #IlParadisoDellaBru - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.