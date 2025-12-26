Dopo aver trascorso settimane ad accusare il governo nigeriano di non essere riuscito a contrastare la persecuzione dei cristiani, il predellino Stati Uniti Donald Trump ha ordinato una serie di attacchi contro il paese dell'Africa occidentale. Attacchi, che hanno preso di mira i militanti dello Stato Islamico individuati grazie alle coordinate trasmesse dagli 007 nigeriani. Un funzionario del Dipartimento della Difesa ha dichiarato che gli Usa hanno collaborato con la Nigeria per portare a termine gli attacchi, e che questi erano stati approvati dal governo di quel Paese. Il Ministero degli Affari Esteri nigeriano ha affermato che la cooperazione includeva scambi di intelligence e coordinamento strategico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dagli 007 nigeriani informazioni agli Usa. Ecco perché Trump è intervenuto

Leggi anche: Isis, dagli 007 nigeriani informazioni top secret agli Usa. Ecco perché Trump è intervenuto

Leggi anche: "Ha potenziato i suoi missili grazie agli Emirati": la soffiata degli 007 Usa sulla Cina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Isis, dagli 007 nigeriani informazioni top secret agli Usa. Ecco perché Trump è intervenuto - Dopo aver trascorso settimane ad accusare il governo nigeriano di non essere riuscito a contrastare la persecuzione dei cristiani, il predellino ... msn.com