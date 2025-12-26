Da Rabiot a Nkunku | com’è andato il primo mercato di Tare al Milan? Vota il sondaggio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igli Tare ha chiuso il suo primo mercato da direttore sportivo del Milan durante la scorsa estate. Tanti colpi in entrata. Vota il sondaggio nell'articolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

da rabiot a nkunku com8217232 andato il primo mercato di tare al milan vota il sondaggio

© Pianetamilan.it - Da Rabiot a Nkunku: com’è andato il primo mercato di Tare al Milan? Vota il sondaggio

Leggi anche: Mercato Milan, scoppia il caso Nkunku: il ds rossonero Tare incontra Zahavi sul futuro… Separazione in vista?

Leggi anche: Rinnovo Maignan: fareste follie per tenerlo al Milan? Vota il sondaggio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Leao, è pronta la prima Allegrata: alternativa Nkunku e Rabiot intoccabile - Adesso Max e i suoi collaboratori dovranno lavorare sodo, in primis sulla carta, per capire come combinare gli elementi a disposizione. tuttosport.com

Milan, Rabiot: "Scudetto? Vedremo a marzo dove saremo. Allegri aiuta molto mentalmente" - Il centrocampista rossonero, rientrato dopo un lungo infortunio, è partito dalle sensazioni lasciate dal derby appena vinto con l'Inter: "Sono ... sportmediaset.mediaset.it

Rabiot: "Nkunku è arrivato un po' fuori forma, ma conterà molto nella lotta per lo Scudetto" - L'acquisto più caro dell'estate è quello del Milan, che si è assicurato Christopher Nkunku. tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.