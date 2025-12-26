Sarà vietato nel Regno Unito, nell’ambito di una nuova strategia sul benessere animale pubblicata lunedì dal governo, b ollire aragoste e granchi ancora vivi Il Regno Unito ha deciso e, proprio in occasione delle festività natalizie, il Governo sta per varare una legge che vieterà di gettare l’aragosta viva nell’acqua bollente per cuocerla e poi servirla a tavola. Una decisione, quella presa dalle istituzioni inglesi, fatta nell’ambito di un rinnovamento di alcune leggi attuali sulla tutela degli animali, pensate a favore degli invertebrati riconosciuti come senzienti e in grado di provare dolore. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Da oggi le aragoste non si mangeranno più nei ristoranti: la clamorosa novità

