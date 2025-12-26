Ad 80 anni racconta la storia del suo paese, Rignano Garganico, il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano, ai più giovani, ai turisti, a chi vuol sapere tutto del piccolo comune garganico di circa 1.700 abitanti. E' una cantastorie, custode delle tradizioni locali e sarà presente alla 26esima edizione del presepe vivente che unisce storia, tradizione e turismo culturale. La vita di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Da camionista a cantastorie: Rachele, bisnonna 80enne del Foggiano

Leggi anche: Colto da malore mentre è alla guida del tir: muore camionista

Leggi anche: Il cantastorie del santo: Bari tra mare, mito e miracoli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Da camionista a cantastorie. Rachele, bisnonna 80enne del Foggiano - Ad 80 anni racconta la storia del suo paese, Rignano Garganico, il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano, ai più giovani, ai turisti, a chi vuol sapere tutto del piccolo comune garganico ... ansa.it