Da camionista a cantastorie | Rachele bisnonna 80enne del Foggiano
Ad 80 anni racconta la storia del suo paese, Rignano Garganico, il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano, ai più giovani, ai turisti, a chi vuol sapere tutto del piccolo comune garganico di circa 1.700 abitanti. E' una cantastorie, custode delle tradizioni locali e sarà presente alla 26esima edizione del presepe vivente che unisce storia, tradizione e turismo culturale. La vita di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
