Da Boko Haram all' Isis le organizzazioni islamiste che perseguitano i cristiani

L'attacco contro "la feccia terroristica" dell'Isis da parte di Trump, annunciato nella notte italiana tra il 25 e il 26 dicembre, arriva dopo che ad inizio novembre il presidente Trump aveva denunciato gli assalti degli integralisti contro la popolazione cristiana nigeriana. Nelle ultime settimane i funzionari nigeriani hanno intensificato il dialogo con Washington, e circa un mese fa il presidente americano ha ordinato al Pentagono di prepararsi ad intervenire militarmente in Nigeria per proteggere i cristiani. Nonostante i dubbi degli esperti che sottolineano come gli attacchi degli insorti in Nigeria colpiscano sia i musulmani che i cristiani, il presidente Trump ha denunciato gli orrori compiuti dai terroristi islamici contro questi ultimi. Da Boko Haram all'Isis, le organizzazioni islamiste che perseguitano i cristiani - Secondo "Open Doors International", che monitora le persecuzioni religiose, più cristiani sono uccisi per la loro fede in Nigeria rispetto ad altre parti del mondo ...

Boko Haram giura fedeltà a Isis: l’ultima prova dell’attrattività del Califfato - Baghdadi, al quale obbediremo in tempi difficili e in tempi di prosperità”. ilfattoquotidiano.it

Boko Haram si scinde in due: fedelissimi di Shekau e alleati all'Isis - L'Isis a inizio settimana aveva annunciato il cambio di leadership nell'organizzazione Boko Haram, ma il leader storico Shekau non ci sta ed è riapparso in video per affermare il suo comando Mercoledì ... ilgiornale.it

È successo durante le preghiere serali a Maiduguri, nello Stato del Borno, dove da decenni compiono attentati i jihadisti di Boko Haram - facebook.com facebook

