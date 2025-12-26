Cyrine | dopo la cittadinanza italiana la laurea Accolta in Comune

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mattina del 24 dicembre, nella cornice del Municipio di Pordenone, l’assessore alle Politiche per i servizi demografici alla cittadinanza, Walter De Bortoli, ha accolto con orgoglio la giovane pordenonese Cyrine Tounsi, fresca di laurea triennale in Traduzione e interpretazione nelle lingue. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Dalla Tunisia a Pordenone, l’integrazione passa attraverso lo studio: «Cyrine orgoglio della città; CS De Bortoli incontra Cyrine; Pordenone celebra il successo di Cyrine Tounsi: incontro con l’assessore De Bortoli.

cyrine dopo cittadinanza italianaPordenone celebra il successo di Cyrine Tounsi: incontro con l’assessore De Bortoli - Cyrine Tounsi, neolaureata pordenonese, incontra l’assessore De Bortoli: esempio di integrazione e impegno nello studio ... nordest24.it

