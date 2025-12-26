Cyberpunk 2077 è stato scontato per errore sull’eShop ma CD Projekt non annullerà gli acquisti
Un errore di prezzo sull’ eShop di Nintendo Switch 2 ha trasformato per alcune ore Cyberpunk 2077: Ultimate Edition in un affare clamoroso. Il gioco è infatti apparso con uno sconto del 75%, spingendo moltissimi utenti ad acquistarlo immediatamente. Poco dopo, però, è emerso che si trattava di uno sbaglio tecnico e non di una promozione pianificata. La notizia ha fatto rapidamente il giro della rete, sollevando dubbi su un possibile annullamento degli ordini. L’episodio riguarda Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che include sia il gioco base sia il DLC. Nello store digitale Nintendo in USA, il titolo è stato proposto al prezzo fortemente ribassato di circa 17,49 dollari, invece dei 39,99 dollari previsti dallo sconto reale. 🔗 Leggi su Game-experience.it
