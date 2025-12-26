Cyberpunk 2 uscirà nel 2030 con una modalità multigiocatore?
Secondo un nuovo report, Cyberpunk 2 potrebbe arrivare solo nel 2030, con una possibile novità destinata a cambiare radicalmente l’esperienza di gioco: una modalità multigiocatore. Le informazioni non provengono direttamente da CD Projekt RED, ma da valutazioni di settore considerate attendibili, che se confermate delineano un progetto molto più ambizioso e complesso rispetto al primo capitolo. VideoGamer riporta che a formulare la previsione è l’analista polacco Mateusz Chrzanowski di Noble Securities, secondo cui il sequel di Cyberpunk 2077, noto internamente come Project Orion, uscirà nel Q4 2030. 🔗 Leggi su Game-experience.it
