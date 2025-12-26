Cyberpunk 2 uscirà nel 2030 con una modalità multigiocatore?

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un nuovo report, Cyberpunk 2 potrebbe arrivare solo nel 2030, con una possibile novità destinata a cambiare radicalmente l’esperienza di gioco: una modalità multigiocatore. Le informazioni non provengono direttamente da CD Projekt RED, ma da valutazioni di settore considerate attendibili, che se confermate delineano un progetto molto più ambizioso e complesso rispetto al primo capitolo. VideoGamer riporta che a formulare la previsione è l’analista polacco Mateusz Chrzanowski di Noble Securities, secondo cui il sequel di Cyberpunk 2077, noto internamente come Project Orion, uscirà nel Q4 2030. 🔗 Leggi su Game-experience.it

cyberpunk 2 uscir224 nel 2030 con una modalit224 multigiocatore

© Game-experience.it - Cyberpunk 2 uscirà nel 2030 con una modalità multigiocatore?

Leggi anche: Modding team restituisce la modalità multiplayer cancellata di cyberpunk 2077

Leggi anche: Film basato su una storia vera con channing tatum uscirà in streaming nel 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cyberpunk 2, i fan pensano di aver scoperto dove sarà ambientato - Ci vorrà ancora molto tempo per poter apprendere le prime novità di Cyberpunk 2 — nome in codice Orion — ma CD Projekt sta già iniziando a pensare alle prime idee per la sua nuova avventura che, ... spaziogames.it

Cyberpunk 2: nuovi indizi sembrano confermare la presenza della modalità multigiocatore - Una nuova offerta di lavoro pubblicata da CD Projekt Re suggerisce che il sequel di Cyberpunk 2077 - it.ign.com

Cyberpunk 2: CDPR ha appena confermato ENORMI nuovi dettagli, ma i fan dovrebbero essere cauti

Video Cyberpunk 2: CDPR ha appena confermato ENORMI nuovi dettagli, ma i fan dovrebbero essere cauti

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.