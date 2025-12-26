Cultura in Cantiere | ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma
Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 rappresentano le ultime occasioni per visitare Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, con il percorso espositivo Cultura in Cantiere. L’iniziativa offre al pubblico l’opportunità unica di esplorare un edificio mai aperto prima d’ora, scoprendo allo stesso tempo le trasformazioni in corso e il Sepolcro dei Sempronii, sito archeologico visibile per la prima volta proprio grazie a questo progetto. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Dal suo debutto il 14 giugno 2025, Palazzo San Felice ha registrato un enorme successo: nei 58 giorni di apertura, limitati a weekend e festivi, più di 18. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Cultura in Cantiere: ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma
Leggi anche: Un weekend da brividi di bellezza a Roma: visita il Sepolcro dei Sempronii a Palazzo San Felice
Cultura in cantiere: Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 ultimi giorni per visitare il percorso espositivo di Palazzo San Felice a Roma; Cultura in Cantiere: ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma; Visita gratuita a Palazzo San Felice a Roma: ultimi giorni per scoprire il Sepolcro dei Sempronii; Cantieri intelligenti: la rivoluzione dell’AI in edilizia.
Cultura in Cantiere: ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma - Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 rappresentano le ultime occasioni per visitare Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca di ... funweek.it
Visita gratuita a Palazzo San Felice a Roma: ultimi giorni per scoprire il Sepolcro dei Sempronii - Un appuntamento con la cultura e la storia da segnare in agenda: venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 sono gli ultimi giorni per visitare gratuitamente Palazzo San Felice a Roma grazie al ... msn.com
Cantiere ex Sant’Agostino. Ponteggio, oggi sarà svelata un’altra porzione della facciata - Dopo la rimozione del telo nella primavera scorsa, nei mesi estivi c’è stata la prima fase di smontaggio. msn.com
Il Liceo Musicale Guacci ha partecipato all'evento di presentazione del progetto del nuovo Museo Egizio con apertura del cantiere di restauro dedicato alla Collezione archeologica e alle opere del Santuario egizio. Promosso da Ministero della Cultura, Regio - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.