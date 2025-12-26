Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 rappresentano le ultime occasioni per visitare Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, con il percorso espositivo Cultura in Cantiere. L’iniziativa offre al pubblico l’opportunità unica di esplorare un edificio mai aperto prima d’ora, scoprendo allo stesso tempo le trasformazioni in corso e il Sepolcro dei Sempronii, sito archeologico visibile per la prima volta proprio grazie a questo progetto. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Dal suo debutto il 14 giugno 2025, Palazzo San Felice ha registrato un enorme successo: nei 58 giorni di apertura, limitati a weekend e festivi, più di 18. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Cultura in Cantiere: ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma

Leggi anche: Un weekend da brividi di bellezza a Roma: visita il Sepolcro dei Sempronii a Palazzo San Felice

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cultura in cantiere: Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 ultimi giorni per visitare il percorso espositivo di Palazzo San Felice a Roma; Cultura in Cantiere: ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma; Visita gratuita a Palazzo San Felice a Roma: ultimi giorni per scoprire il Sepolcro dei Sempronii; Cantieri intelligenti: la rivoluzione dell’AI in edilizia.

Cultura in Cantiere: ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma - Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 rappresentano le ultime occasioni per visitare Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca di ... funweek.it