Cultura | Anzil in diecimila a Villa Manin per la Notte dei Confini

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicegovernatore: confine sorgente di opportunità, così il Fvg sperimenta la cultura di frontiera Villa Manin di Passariano (Ud), 26 dic - Diecimila persone stimate, ben oltre le aspettative, hanno partecipato questa sera a "La Notte dei Confini - Fuochi, musica e colori", la festa di Natale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

cultura anzil in diecimila a villa manin per la notte dei confini

© Triesteprima.it - Cultura: Anzil, in diecimila a Villa Manin per la Notte dei Confini

Leggi anche: Boom di presenze a Villa Manin: in diecimila per “La Notte dei Confini”

Leggi anche: A Villa Manin “Capolavori senza Confini” fino al 12 aprile 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cultura: Anzil, in diecimila a Villa Manin per la Notte dei Confini; Boom di presenze a Villa Manin: in diecimila per “La Notte dei Confini”.

cultura anzil diecimila villaCultura: Anzil, in diecimila a Villa Manin per la Notte dei Confini - Il vicegovernatore: confine sorgente di opportunitÃ , cosÃ¬ il Fvg sperimenta la cultura di frontiera Villa Manin di Passariano (Ud), 26 dic - ilgazzettino.it

cultura anzil diecimila villaBoom di presenze a Villa Manin: in diecimila per “La Notte dei Confini” - Oltre le aspettative il pubblico accorso alla festa di Natale nella dimora dogale di Passariano: videomapping, musica e spettacolo pirotecnico per un esperimento di “cultura di frontiera” che guarda a ... udinetoday.it

cultura anzil diecimila villaCultura: Anzil, Villa Manin Residenza per le arti dal vivo - Il vicegovernatore alla presentazione del Centro a Passariano di Codroipo Codroipo, 17 dic - ilgazzettino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.