Cuesta | L’Atletico per me è stata l’università la Juventus il master | lì ho imparato tanto nell’aspetto difensivo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha rilasciato un’intervista al Guardian dove racconta il suo passato all’Arsenal nello staff di Mikel Arteta, oltre che all’Atletico Madrid e la Juventus. L’intervista a Cuesta. «L’addio all’Arsenal è stata forse la decisione più difficile della mia vita. Ero felice all’Arsenal, circondato da persone incredibili in un progetto incredibile. Non solo con grandi giocatori e un percorso che continua a crescere, ma con una persona che è stata incredibilmente importante per me, che è Mikel. Ho dovuto valutare molte cose, ma alla fine ho avuto un ottimo feeling con la gente di Parma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

