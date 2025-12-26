Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha rilasciato un’intervista al Guardian dove racconta il suo passato all’Arsenal nello staff di Mikel Arteta, oltre che all’Atletico Madrid e la Juventus. L’intervista a Cuesta. «L’addio all’Arsenal è stata forse la decisione più difficile della mia vita. Ero felice all’Arsenal, circondato da persone incredibili in un progetto incredibile. Non solo con grandi giocatori e un percorso che continua a crescere, ma con una persona che è stata incredibilmente importante per me, che è Mikel. Ho dovuto valutare molte cose, ma alla fine ho avuto un ottimo feeling con la gente di Parma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cuesta: «L’Atletico per me è stata l’università, la Juventus il master: lì ho imparato tanto nell’aspetto difensivo»

