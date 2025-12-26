Cruciani | Allegri-Oriali? Il comunicato del Napoli non ha senso Basta col politicamente corretto nel calcio

Nel corso dell’ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani è tornato sul litigio tra Gabriele Oriali e Massimiliano Allegri avvenuto durante la semifinale di Supercopp a tra Napol i e Milan. Le parole di Cruciani. «Io sono per togliere quel velo di ipocrisia e di politicamente corretto che c’è ancora nel calcio purtroppo. Qualsiasi cosa viene detta nel perimetro di gioco deve rimanere lì e non va sanzionata, perchè altrimenti abituiamoci a mettere telecamere ovunque, qualsiasi parolaccia vale 100 euro, 200 euro, 1000 euro, 2000 euro. Il calcio non è così, il calcio è carico di tensioni, le strette di mano sono pura ipocrisia, le parole di circostanza sono pura ipocrisia, le frasi di Allegri fanno parte di diverbi, di litigi che possono accadere durante una partita, punto e basta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

