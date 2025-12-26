Crollo di calcinacci a via Toledo ferite due giovani turiste

La gita a Napoli ha rischiato di trasformarsi in tragedia per due turiste. Mentre passeggiavano su via Toledo nel pomeriggio del 26 dicembre sono state colpite dai calcinacci staccatisi da un edificio di via Toledo all'altezza del negozio Arbiter. Soccorse dall'ambulanza sono state trasportate in ospedale.

Cadono calcinacci, ferite due donne in via Toledo - Due donne sono state investite dalla caduta di calcinacci e sono state trasportate all’ospedale Vecchio Pellegrini dal personale del 118 ... napolivillage.com

Cadono calcinacci a via Toledo, due donne in ospedale - Cadono calcinacci da una palazzina in via Toledo e due donne sono state trasportate in ospedale dopo essere state colpite dalle pietre. ilroma.net

