Croce Rossa Italiana per la beneficenza una tombolata in Costiera

Nella giornata di domani, dalle ore 20:00 a Tramonti, presso la tensostruttura installata nella frazione di Pietre, si terrà la Tombolata di Beneficenza il cui ricavato finanzierà il progetto “CRI Informa” – I nuovi corsi di formazione per gli Istituti scolastici della Costiera Amalfitana. A. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Sfilata di beneficenza per la Croce Rossa, in passerella.... le forze dell'ordine Leggi anche: Croce Rossa Italiana, appuntamento in piazza per la sicurezza stradale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Croce Rossa Italiana presente al Christmas Gala di beneficenza; Frutta e verdura sequestrate finiscono in beneficenza: 150 chili alla Croce Rossa; Dal Corpo militare volontario della Croce Rossa doni di Natale per i piccoli ricoverati in Pediatria; Il Natale di Salvamamme Roma: raccolti oltre 5mila giocattoli per i bambini più fragili. Basilicata, al via i mercatini solidali della Croce Rossa Italiana a Matera e a Grassano - Il ricavato dei manufatti realizzati dai volontari sarà devoluto in beneficenza ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Croce Rossa di Trecate verso i 45 anni: 200 volontari e un welfare che cresce lontano dai riflettori - 300 interventi l’anno e una rete sociale unica nel territorio: il comitato si prepara all’anniversario tra emergenza, assistenza e nuove fragilità ... lavocedinovara.com

Natale, Cri e Deliveroo rinnovano collaborazione per la donazione di cibo - Deliveroo e la Croce Rossa Italiana (Cri), in vista del Natale, confermano la collaborazione per donare cibo alle persone e alle famiglie più bisognose. ansa.it

