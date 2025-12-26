Crisi idrica via al piano per potenziare i dissalatori | a Porto Empedocle nuova vasca e incremento della portata

La struttura commissariale nazionale per l’emergenza idrica ha approvato il piano di lungo periodo per il potenziamento dei tre dissalatori attivi in Sicilia: Gela, Porto Empedocle e Trapani. Gli interventi saranno coperti con un finanziamento complessivo di 41.758.374 euro e mirano ad aumentare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

