Cremonese vs Napoli diciassettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei devono risollevarsi dopo l’ultimo scivolone, ma di fronte ci sarà un avversario che non vuole smettere di stupire. Cremonese vs Napoli si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi si presentano a questo appuntamento forti dell’undicesimo posto e di un bottino di 21 punti raccolti in sedici partite, niente male per non una neopromossa. La squadra di Nicola è un avversario ostico da affrontare tra le mura amiche, dove è stata sconfitta soltanto in due occasioni su sette, a dimostrazione che per uscire indenni dal loro campo è necessaria tanta determinazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Pescara-Reggiana, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Avellino-Palermo, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Cremonese-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Cremonese, ecco la 4^ maglia per sensibilizzare contro la solitudine.
Cremonese-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - Il match dello Zini tra Cremonese e Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A. msn.com
Le probabili formazioni di Cremonese-Napoli (Serie A) - Galvanizzati dalla conquista della Supercoppa Italiana, gli azzurri vogliono una vittoria per voltare pagi ... msn.com
Cremonese-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 17° turno di Serie A. calciomercato.com
+++ Cremonese-Napoli, niente conferenza stampa alla vigilia per Antonio Conte IL MOTIVO https://shorturl.at/gfR5B - facebook.com facebook
La Penna dirigirá Atalanta-Inter. Fabbri en Milan-Hellas Verona y Mariani en Cremonese-Napoli #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.