Cremonese vs Napoli diciassettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei devono risollevarsi dopo l’ultimo scivolone, ma di fronte ci sarà un avversario che non vuole smettere di stupire. Cremonese vs Napoli si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi si presentano a questo appuntamento forti dell’undicesimo posto e di un bottino di 21 punti raccolti in sedici partite, niente male per non una neopromossa. La squadra di Nicola è un avversario ostico da affrontare tra le mura amiche, dove è stata sconfitta soltanto in due occasioni su sette, a dimostrazione che per uscire indenni dal loro campo è necessaria tanta determinazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

